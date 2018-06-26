В Кремле подтвердили просьбу Кадырова о высокоскоростной магистрали в Грозный

В Кремле тема о проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Грозный-Краснодар действительно поднималась. Сообщения, которые появились в средствах массовой информации, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что речь идет только о служебной переписке.

«Эта тема действительно поднималась, никаких решений не выносилось», - заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что подобного рода перспективных проектов «очень много на столе» у президента России. Какой из этих проектов окажется реализуемым и рентабельным, может показать только детальная проработка в соответствующих ведомствах.

«Пока такой проработки нет», - подчеркнул он.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой пустить в Грозный высокоскоростную железнодорожную магистраль. По информации издания, Кадыров предлагал РЖД начать строить ВСМ Центр - Юг с участка Ростов-на-Дону - Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему Транскавказскую ВСМ.