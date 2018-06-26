Путин дал поручение субсидировать многодетным семьям ставки по ипотеке до 6%

Сегодня Кремль официально представил список поручений президента Владимира Путина, подготовленный по итогам «Прямой линии», прошедшей 7 июня. Полный перечень был опубликован на сайте Кремля.

Среди прочего глава государства дал распоряжение подготовить законодательную базу под субсидирование ипотечных кредитов для многодетных семей на уровне не выше 6%.

Речь идет о семьях, в которых есть четыре и более детей. Они смогут получить льготную ставку по ипотеке как на покупку уже готового жилья, так и на строительство собственного.

На сайте Кремля уточняется, что кредиты, взятые до принятия соответствующего закона, можно будет рефинансировать по новой ставке.