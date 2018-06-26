Ушел последний классик - Илья Резник о смерти Андрея Дементьева

Народный артист России Илья Резник назвал уход российского поэта Андрея Дементьева огромной потерей. Он умер 26 июня в возрасте 89 лет в одной из столичных больниц.

«Думаю, что это последний классик наш, огромная потеря. Потому что искренний, большой российский поэт покинул нас и очень грустно смотреть вокруг сейчас», - сказал в комментарии «Звезде» Резник.

Поэт добавил, что знаменитые композиции на стихи Дементьева «Лебединная верность», «Алешенька», «Отчий дом» - песни, которые останутся в сокровищнице на долгие десятилетия.

Андрей Дементьев родился в 1928 году в Твери. Песни на его стихи исполняли София Ротару, Людмила Зыкина, Вадим Муллерман и другие. Дементьев с 1981 по 1992 годы работал главным редактором литературного журнала «Юность». Являлся лауреатом Госпремии СССР.