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Ушел последний классик - Илья Резник о смерти Андрея Дементьева

Александра Арсентьева
12:50 26.06.2018
Российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев ушел из жизни в возрасте 89 лет.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress

Народный артист России Илья Резник назвал уход российского поэта Андрея Дементьева огромной потерей. Он умер 26 июня в возрасте 89 лет в одной из столичных больниц.

«Думаю, что это последний классик наш, огромная потеря. Потому что искренний, большой российский поэт покинул нас и очень грустно смотреть вокруг сейчас», - сказал в комментарии «Звезде» Резник.

Поэт добавил, что знаменитые композиции на стихи Дементьева «Лебединная верность», «Алешенька», «Отчий дом» - песни, которые останутся в сокровищнице на долгие десятилетия.

Андрей Дементьев родился в 1928 году в Твери. Песни на его стихи исполняли София Ротару, Людмила Зыкина, Вадим Муллерман и другие. Дементьев с 1981 по 1992 годы работал главным редактором литературного журнала «Юность». Являлся лауреатом Госпремии СССР.  

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