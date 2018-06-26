Ожесточенная драка двух россиянок попала на Google Maps
На картах Google появилась фотография, на которой изображены дерущиеся женщины.
Фото: Google Street View
Пользователи сервиса Google Maps заметили в сервисе фотографию, на которой изображены две дерущиеся россиянки. Об этом сообщает The Mirror.
На фото, сделанном в одном из российских городов, одна женщина тащит другую за волосы по земле. Из-за чего произошел конфликт, не известно.
Рядом, у торговой палатки, стоят очевидцы и наблюдают за происходящим, не вмешиваясь в драку.
Снимок, судя по всему, был сделан автомобилем Google со специальными камерами. Так как лица прохожих автоматически скрываются, то обнаружить, кто изображен на кадрах, не удастся.