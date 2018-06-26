Ожесточенная драка двух россиянок попала на Google Maps

Пользователи сервиса Google Maps заметили в сервисе фотографию, на которой изображены две дерущиеся россиянки. Об этом сообщает The Mirror.

На фото, сделанном в одном из российских городов, одна женщина тащит другую за волосы по земле. Из-за чего произошел конфликт, не известно.

Рядом, у торговой палатки, стоят очевидцы и наблюдают за происходящим, не вмешиваясь в драку.

Снимок, судя по всему, был сделан автомобилем Google со специальными камерами. Так как лица прохожих автоматически скрываются, то обнаружить, кто изображен на кадрах, не удастся.