Момент обрушения многоэтажных зданий из-за оползней попал на видео

Около 20 домов рухнули из-за сильных ливней в разных населенных пунктах на юге Китая.

В автономном районе Гуанси из-за сильнейших ливневых дождей среднее количество осадков превысило 100 миллиметров, это вызвало наводнения и оползни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Сети опубликованы кадры, на каторых запечатлено, как после страшного разгула стихии несколько зданий рушатся прямо перед потрясенными жителями.