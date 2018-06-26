Момент обрушения многоэтажных зданий из-за оползней попал на видео
В автономном районе Гуанси из-за ливней среднее количество осадков превысило 100 миллиметров, это вызвало наводнения и оползни.
Видео: Daily Mail
Около 20 домов рухнули из-за сильных ливней в разных населенных пунктах на юге Китая.
В автономном районе Гуанси из-за сильнейших ливневых дождей среднее количество осадков превысило 100 миллиметров, это вызвало наводнения и оползни. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В Сети опубликованы кадры, на каторых запечатлено, как после страшного разгула стихии несколько зданий рушатся прямо перед потрясенными жителями.