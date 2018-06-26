Огромный аллигатор поглотил своего собрата меньших размеров: видео

Очевидцы сняли на видео аллигатора, пожирающего своего меньшего собрата в заповеднике озера Апопка в округе Ориндж, штат Флорида. Об этом сообщает Daily Mail.

Отец и сын прогуливались по заповеднику и заметили в грязном водоеме огромного аллигатора, у которого изо рта торчал хвост. Приглядевшись, они поняли, что аллигатор ест своего собрата более мелких размеров.

«Мы подумали, что у него во рту рыба. Позже мы разглядели еще одного аллигатора», - рассказал очевидец.

Животные сражались пастями пока аллигатор более крупных размеров не смог затянуть собрата в озера и поглотить.