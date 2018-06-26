Умер поэт Андрей Дементьев

Российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев ушел из жизни в возрасте 89 лет. Информацию о смерти мэтра подтвердила «Звезде» его жена Анна Пугач. По словам супруги, поэт умер в одной из больниц Москвы.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Известен как поэт, в том числе - поэт-песенник. Песни на его стихи исполняли Людмила Зыкина, София Ротару, Вадим Муллерман и другие. С 1981 по 1992 годы работал главным редактором литературного журнала «Юность». Является лауреатом Государственной премии СССР.