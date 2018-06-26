Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова на футбольном матче под Полтавой

Во время девятого тура чемпионата Полтавской области среди любителей «Олимпия» - «Колос» в Савинцах произошла стрельба.

В перерыве игры неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, пишет местный портал poltava365.com.

Как сообщают очевидцы, арбитр был вынужден приостановить начало второго тайма из-за стрельбы. В результате инцидента никто не пострадал.