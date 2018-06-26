Звезду сериала «Садовое кольцо» Марию Миронову ограбили в центре Москвы

Известную актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы», - написала актриса, добавив к посту хэштег #ворнайдись.

В комментариях к публикации Миронова заявила, что написала заявление об ограблении в полицию.

«В ментовке полночи. Все помогли! Вор не пойман», - добавила она.

Мария Миронова - актриса театра «Ленком», дочь актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. В ее копилке множество ролей, среди которых работы в таких фильмах, как «Статский советник», «Салют-7», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Она также снялась в сериалах «Родина», «Доктор Рихтер» и «Садовое кольцо».