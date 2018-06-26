На улицах Москвы появятся кровохлебки и клопогоны
Для украшения столицы вырастили 150 видов многолетних растений.
Фото: Botanichka/ twitter
Более 350 тысяч многолетних растений высадят в Москве для оформления цветников и клумб. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Помимо уже полюбившихся москвичам пионов, астр и хост на клумбах появятся кровохлебки, клопогоны, манжетки и поскольники.
Многолетние растения более неприхотливы, чем однолетки. Они лучше переносят морозы, многие устойчивы к засухе. А внешне они отличаются разнообразием, поэтому каждой клумбе можно придать свой, неповторимый стиль.
По словам Бирюкова, всего подготовлено 150 видов многолетников для высаживания на клумбы. И с каждым годом ассортимент цветов будет расширяться.