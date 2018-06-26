Кремль опубликовал поручения Путина по итогам «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин дал поручения правительству и своей администрации по итогам «Прямой линии», состоявшейся 7 июня 2018 года. Их список опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил упростить получение гражданства РФ для иностранцев, говорящих на русском языке, а также ввести упрощенный порядок получения вида на жительство для граждан других стран.

Он также обязал ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо.

Российский лидер поручил правительству внести в законодательство изменения по росту зарплат бюджетников и принять меры по снижению ставок по ипотеке до 6 процентов для многодетных семей за счет субсидирования. Это поручение должно быть исполнено до 15 июля текущего года.

Российский лидер также распорядился, чтобы строительство жилищных комплексов, на которое были привлечены средства дольщиков, было завершено в ближайшее время.

Кроме того, властям Ростовской области предстоит принять меры по организации помощи беженцам с Донбасса.

Также главам регионов и кабинету министров Путин поручил реализовать меры по эффективному использованию инфраструктуры чемпионата мира по футболу.