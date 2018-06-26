112 километров в час по хайвею: женщина на огромной скорости прокатила бойфренда на капоте авто

Очевидец снял ролик, на кадрах которого виден человек на капоте автомобиля, несущего по шоссе на огромной скорости. Видео было снято в штате Флорида.

По словам автора ролика, за рулем автомобиля находится женщина. Она, как отметил очевидец, прибывает в не самом лучшем расположении духа. Под видео автор сделал шутливый комментарий: «Когда она говорит, что все кончено, но ты с ней не согласен». Об этом сообщает Daily Mail.

Свидетели инцидента заявили, что женщина ехала со скоростью примерно 112 километров в час.