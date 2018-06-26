Восемь автомобилей, включая фуры, столкнулись под Пензой: есть жертвы
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что погибло минимум три человека.
Фото: Подслушано Вадинск/ ВКонтакте
Сразу восемь автомобилей, включая два большегруза, столкнулись утром 26 июня в Пензенской области. ДТП произошло на федеральной автодороге М-5 «Урал» в районе села Подгорное, примерно в 70 километрах от столицы региона.
Как сообщает ГУ МЧС по области, для ликвидации последствий ДТП было привлечено десять человек и три единицы техники.
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что погибло минимум три человека. Число пострадавших не называется. Официальных данных о жертвах аварии пока не поступало.
На фото с места, которые публикуют в Сети, видно, что автомобили сильно смяло после столкновения. Что стало причиной крупного ДТП, пока также не ясно.