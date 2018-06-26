«Роскачество» определило регионы, где пекут лучший хлеб

Специалисты «Роскачества» провели исследование, в результате которого были определены регионы-лидеры по изготовлению качественного хлеба. Его результаты опубликованы на сайте организации.

Эксперты в течение года тестировали 176 брендов хлеба из 62 российских регионов. Хлеб проверяли по 50 показателям качества, изучалась рецептура изготовления, наличие посторонних примесей и пестицидов.

Выяснилось, что более 80 процентов исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, и примерно треть из них даже превышает по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы.

Лучший результат по производству высококачественного хлеба показали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области, а также Тамбовская, Ленинградская и Челябинская области, Краснодарский край и Владимирская область.