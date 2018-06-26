Тяжело, но необходимо: «Звери» отказались выступать в Киеве

Российская группа «Звери» отменила выступление на фестивале Atlas Weekend, который будет проходить с 3 по 8 июля в Киеве.

«Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны», - сказано в сообщении группы в социальной сети Instagram.

Музыкальный коллектив выразил надежду на то, что им еще удастся выступить перед своими фанатами в скором времени.

Российская поп-рок-группа «Звери» была создана в 2001 году, ее солистом является Рома Зверь (Билык). Группа выпустила семь альбомов.