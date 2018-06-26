Звезда 80-х, из-за запаха от которого пришлось экстренно посадить самолет, умер

Россиянин Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли с рейса в Португалии из-за неприятного запаха, умер после тяжелой болезни.

После произошедшего инцидента мужчина рассказал на своей странице в Facebook о ситуации на борту самолета. Сучилин признался, что запах появился из-за болезни. Позднее стало известно, что у него развился некроз тканей.

По словам жены Сучилина Лидии Тихонович, в скором времени мужчину доставили в реанимацию, там он впал в кому. Проведенные операции остановить некроз не смогли, и Сучилин умер.

Как оказалось, Сучилин - один из ведущих рок-гитаристов России, который в 80-х организовал прог-рок-группу «До-мажор».

Напомним, в конце мая самолет Boeing 737 авиакомпании Transavia, который следовал из Амстердама на испанский остров Гран-Канария, совершил незапланированную посадку после жалоб пассажиров на зловонный запах, который исходил от мужчины.