Страх, шпионаж, недокомплект и истерики: кто играет злые шутки с Пентагоном

Цена работы

Каждый без исключения американский образец вооружения, будь то автоматическая винтовка, РЛС, истребитель или танк - существенно дороже в разработке и производстве, чем любые продукты, произведенные на территории зарубежных стран-экспортеров вооружений. Однако для американской армии, военно-воздушных и военно-морских сил вопрос цены на танки, истребители или эсминцы с ракетным вооружением почти никогда не становился «ребром». За такое положение дел стоит благодарить сильное лобби крупнейших военно-промышленных американских компаний, конкурирующих между собой за право поглощать военный бюджет.

С 1961 года, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр рассказал простым американцам о существовании американского ВПК, способного жить исключительно за счет войны, коренных изменений в структуре отношений американского правительства не произошло - ключевые подрядчики исправно поддерживали нужных сенаторов и конгрессменов, а те взамен давили на руководство Минобороны, заставляя покупать то, что нужно крупным промышленным компаниям.

Однако привычка работать с родным Пентагоном сыграла с американскими поставщиками злую шутку - план по «пересадке» партнеров по НАТО и других союзников исключительно на американскую технику дал сбой в своей самой верхней точке. Поводом для претензий со стороны зарубежных партнеров США послужил сверхдорогой истребитель F-35, к которому и внутри Америки по-прежнему немало вопросов. Несмотря на то, что принятые стандарты НАТО и требования по поддержанию Вооруженных сил в максимально возможной боевой готовности обязывают союзников США в Европе и Азии покупать американскую технику, спрос на американские истребители не смог гарантировать качества истребителей пятого поколения.

Недоработки в конструкции истребителей пока оформлены и задокументированы лишь на территории США, однако прецедент уже имеет место быть: Корпус Морской Пехоты США окончательно списал машину стоимостью в сто с небольшим миллионов долларов из-за возгорания в проводке. Лопнувший изоляционный жгут привел к тому, что после полутора лет инспекций и технических обоснований морпехи составили акт списания и вскоре отправят машину в утиль. Авиационные эксперты считают, что недостатки конструкции самолета, будь то программное обеспечение или дефекты двигателя, уже сказались на экспортных поставках.

«Здесь имеет место парадокс. F-35 разрабатывался целых 15 лет при активном участии ближайшего союзника США - Канады. Но терпение канадцев в конце концов лопнуло и в 2016 году Минобороны страны решило не играть в инновации, а обновить старые-добрые F/A-18, потому что в истребительной авиации наблюдался сильный недокомплект. Не исключено, что из-за политики администрации США Канада в конечном счете, пусть и на какое-то время, полностью откажется от покупки F-35», - отметил в интервью «Звезде» авиационный эксперт, кандидат технических наук Сергей Кравченко.

Давить, пока не сломается

Исторически сложилось, что техника зарубежного производства, особенно российская, для американских поставщиков вооружений словно кость, застрявшая в горле. Однако если в начале 90-х российские оборонные предприятия сосредоточились на выживании, то уже в конце десятилетия техника российского производства стала постепенно выходить на мировой оружейный рынок. В 2001 году был подписан один из самых крупных контрактов на закупку российской бронетехники - при личном участии Владимира Путина было заключено двухстороннее соглашение с Индией на производство и поставку более 300 танков Т-90С.

Один из лучших продуктов УВЗ индийские военные, как говорят в таких случаях, «распробовали» почти сразу - машины этого типа регулярно покупают и модернизируют до сих пор. Одной из самых крупных покупок за последние несколько лет порадовало своих танкистов Минобороны Ирака - вместо использования американских танков М-1 «Abrams» 35-я бригада 9-й танковой дивизии получила 39 новеньких Т-90С.

Помимо Ирака, другие сторонники США в разных регионах мира постепенно начали проявлять самостоятельность по части выбора товара на рынке вооружений. Реакция США на свободный и рациональный выбор в пользу российского оружия каждый раз проявлялась крайне нервно - одной только Турции, ближайшему союзнику США на южном направлении, официальный Вашингтон практически сразу пригрозил санкциями за покупку комплексов ПВО С-400. Однако уникальная американская «многоходовочка» не сработала - МИД Турции через официальные заявления дал понять, что несовместимость С-400 с системами управления и структурой ПВО НАТО не повлияет на решение о закупке комплексов в России.

Особо пикантной ситуация выглядит на фоне причины спора - все тех же истребителей F-35, за которые Турция уже расплатилась, а суть претензий руководства страны заключалась в требовании исполнить американской стороной возложенные на себя обязательства. При этом остроты межгосударственному спору добавили сообщения , что в случае отказа от исполнения обязательств Турция может обратиться за покупкой истребителей пятого поколения к России.

Тот же трюк Соединенные Штаты попытались проделать в отношении одного из своих крупнейших клиентов - Индии. Однако в этом случае предметом «наезда» американских официальных лиц на правительство страны стал не факт подписания контракта, а всего лишь намерение закупить в России комплексы ПВО С-400. Отлаженный механизм приучения союзников к правильному вооружению почти сразу дал осечку - после публикации серии комментариев официального Дели в СМИ стало понятно, что решение о покупке комплексов С-400 в России на 5,5 миллиарда долларов будет принято без учета американской позиции по этому вопросу.

Истерику США по поводу падения спроса на американское оружие заметили и американские эксперты. Издание Military Watch одним из первых признало, что ради сохранения поставок комплексов ПВО «Patriot» и «THAAD» за рубеж Соединенные Штаты готовы вводить санкции против любых государств, способных сделать выбор в пользу С-400.

Закон в интересах демократии

Любопытно, что действия США по давлению на потенциальных клиентов, способных принять решение не в пользу американского оружия, вполне может трактоваться как недобросовестная конкуренция по американским-же законам. Однако, когда речь идет о контрактах в пять, десять и более миллиардов долларов - законность и демократические процессы очень быстро начинают отходить на второй план.

«В таких ситуациях политика работает на экономику. Как говорится, ничего личного - просто бизнес. Методы, которыми пользуются в США для достижения намеченных результатов, добросовестными назвать нельзя, а санкции в этом случае работают исключительно как инструмент для решения экономических вопросов», - указал в интервью «Звезде» политолог Антон Хащенко.

В этой связи нельзя не вспомнить и американского разоблачителя спецслужб Эдварда Сноудена, который в бытность своей службы в АНБ занимался промышленным и государственным шпионажем - работой, лишь отдаленно направленной на борьбу с терроризмом. После первых публикаций Сноуден отмечал, что под прикрытием защиты национальной безопасности идет борьба за экономический и политический контроль над целыми странами и регионами. В правдивости этой версии можно было бы усомниться, однако Государственный Департамент США в июне 2018 года уже объявил, что на официальном уровне вводится так называемый «мониторинг» - процесс сбора данных об активности зарубежных военно-промышленных компаний, концернов и производственных объединений, способных выдавить американское оружие с международных рынков.

Исходя из документа, опубликованного на портале государственных грантов США, сбор данных коснется не только открытых источников в СМИ, но и вообще любых документов, опубликованных на государственных порталах. Уже известно, что помимо документов на арабском и китайском, под тотальный сбор данных попадут и документы на русском языке. В качестве одной из целей пристального изучения документов эксперты указывают стремление США не только удержать своих старых клиентов. Не исключено, что на основе полученной информации специальные департаменты смогут прорабатывать другие экономические санкции, способные вывести любых конкурентов по продажам оружия из игры.