Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Морская пехота США лишилась первого F-35

Андрей Аркадьев
08:22 26.06.2018
В американском корпусе морской пехоты посчитали, что восстановление самолета не окупит себя.
Морская пехота США лишилась первого F-35
Фото: USAF

Морская пехота США списала первый истребитель пятого поколения F-35B. Командование морских пехотинцев посчитало, что после пожара, который произошел на самолете в воздухе во время полета, летательный аппарат не подлежит восстановлению.

Инцидент с истребителем F-35B авиабазы Бофорт (Северная Каролина) произошел еще в 2016 году. Воздушное судно загорелось в воздухе во время тренировочного полета. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

Выяснилось, что возгорание произошло из-за ошибок в техническом обслуживании истребителя. Ущерб оценили примерно в два миллиона долларов, пишет MarimeTimes.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Варшаве хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии
Дата26.06.2018, 07:41
В Варшаве хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии
Шквал огня, зной и сложные ландшафты: яркие кадры учений артиллеристов в Армении
Дата26.06.2018, 09:30
Шквал огня, зной и сложные ландшафты: яркие кадры учений артиллеристов в Армении
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
Дата25.06.2018, 22:58
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе
Дата25.06.2018, 21:51
Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Дата25.06.2018, 11:25
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:22 В стране и мире
Морская пехота США лишилась первого F-35
08:18 Армия
Видео
Гранатометчики вступили в дуэль с «вражескими» танками: эффектные кадры учений
07:52 В стране и мире
Обнаружен вирус, управляющий смартфонами через Telegram
02:50 Спорт
Видео
Тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018
00:45 Спорт
Египетский комментатор умер от разрыва сердца во время матча с Саудовской Аравией
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Звезда 80-х, из-за запаха от которого пришлось экстренно посадить самолет, умер
Звезда 80-х, из-за запаха от которого пришлось экстренно посадить самолет, умер
Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем Видео
Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем
Видео смертельной схватки питона и собаки сняли на видео очевидцы Видео
Видео смертельной схватки питона и собаки сняли на видео очевидцы
Самое молодое государство мира утонуло в убийствах и изнасилованиях
Самое молодое государство мира утонуло в убийствах и изнасилованиях
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем Видео
Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.