Морская пехота США лишилась первого F-35
В американском корпусе морской пехоты посчитали, что восстановление самолета не окупит себя.
Фото: USAF
Морская пехота США списала первый истребитель пятого поколения F-35B. Командование морских пехотинцев посчитало, что после пожара, который произошел на самолете в воздухе во время полета, летательный аппарат не подлежит восстановлению.
Инцидент с истребителем F-35B авиабазы Бофорт (Северная Каролина) произошел еще в 2016 году. Воздушное судно загорелось в воздухе во время тренировочного полета. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.
Выяснилось, что возгорание произошло из-за ошибок в техническом обслуживании истребителя. Ущерб оценили примерно в два миллиона долларов, пишет MarimeTimes.