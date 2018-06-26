В Варшаве хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии

В Варшаве собираются демонтировать памятник Благодарности Красной армии. Об этом сообщается на официальном информационном портале города, передает ТАСС.

Окончательную судьбу монумента должно решить руководство Музея польской истории. Если решение будет положительным, то памятник демонтируют, а затем он перейдет в его собрание.

Мемориал был установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы в 1946 году, в память о красноармейцах, погибших в боях за этот район польской столицы.

Двадцать первого октября 2017 года в Польше были приняты поправки к закону о декоммунизации. Они предписывают в течение 12 месяцев убрать из общественных мест все монументы, символизирующие коммунизм. На территории страны их насчитывается около 450, половина из которых - мемориалы солдатам Красной армии.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».