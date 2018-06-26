Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обнаружен вирус, управляющий смартфонами через Telegram

Александра Арсентьева
07:52 26.06.2018
Троян типа HeroRat распространяется через неофициальные магазины приложений для Android.
Обнаружен вирус, управляющий смартфонами через Telegram
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Антивирусная компания ESET нашла троянское приложение, которое управляет зараженными смартфонами на базе Android через мессенджер Telegram.

Троян типа HeroRat распространяется через неофициальные магазины приложений для Android. Пользователям обещают установить на мобильное устройство программу, которая подарит биткоин, накрутит подписчиков в соцсетях, а также обеспечит бесплатный мобильный Интернет.

После установки приложение HeroRat на экран смартфона выводит окно с сообщением о том, что программа не может осуществлять работу на устройстве и будет удалена. После этого иконка приложения исчезает, но троян в скрытом режиме продолжает свою вредоносную работу, получая команды от бота в мессенджере Telegram.

Отмечается, что приложение способно перехватывать и отправлять сообщения, определять местоположение мобильного устройства, записывать аудио, менять настройки, совершать вызовы, делать скриншоты и другое.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Варшаве хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии
Дата26.06.2018, 07:41
В Варшаве хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии
Шквал огня, зной и сложные ландшафты: яркие кадры учений артиллеристов в Армении
Дата26.06.2018, 09:30
Шквал огня, зной и сложные ландшафты: яркие кадры учений артиллеристов в Армении
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
Дата25.06.2018, 22:58
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе
Дата25.06.2018, 21:51
Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Дата25.06.2018, 11:25
В районе Херсона в Днепре обнаружили два корабля XVII века
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:22 В стране и мире
Морская пехота США лишилась первого F-35
08:18 Армия
Видео
Гранатометчики вступили в дуэль с «вражескими» танками: эффектные кадры учений
07:52 В стране и мире
Обнаружен вирус, управляющий смартфонами через Telegram
02:50 Спорт
Видео
Тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018
00:45 Спорт
Египетский комментатор умер от разрыва сердца во время матча с Саудовской Аравией
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Звезда 80-х, из-за запаха от которого пришлось экстренно посадить самолет, умер
Звезда 80-х, из-за запаха от которого пришлось экстренно посадить самолет, умер
Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем Видео
Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем
Видео смертельной схватки питона и собаки сняли на видео очевидцы Видео
Видео смертельной схватки питона и собаки сняли на видео очевидцы
Самое молодое государство мира утонуло в убийствах и изнасилованиях
Самое молодое государство мира утонуло в убийствах и изнасилованиях
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле
Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем Видео
Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.