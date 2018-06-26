Огромная толпа людей избила нищих из-за ложного сообщения в WhatsApp

Толпа из 50-60 человек в Индии жестоко избила нескольких невиновных людей после получения ложного сообщения в мессенджере WhatsApp, сообщает Reuters.

Жители штата Мадхья-Прадеш получили сообщение на хинди. В нем было сказано, что по области ходят 500 человек, которые притворяются нищими и якобы убивают людей и забирают органы жертв. Авторы послания просили получивших сообщение пересылать его родственникам и друзьям.

Местные сотрудники полиции вступили в группы WhatsApp, в которых злоумышленники отправляли фейковые новости. Они выяснили, что текст послания распространяется троими мужчинами. В настоящее время все они арестованы.

Инцидент случился спустя несколько недель после того, как в Индии был линчеван 26-летний строитель, который был заподозрен в торговле детьми. До этого местные жители распространили через мессенджер фейковую новость о работорговцах из Бангалора.