В Уфе судья сделала «магический круг» из соли в зале заседания

В Уфе судья Ленинского районного суда Наиля Идиатова обсыпала зал заседания дорожками из соли, а свой стол очертила соляным кольцом.

Инцидент произошел перед рассмотрением дела уфимцев, которые подали иск в связи с нарушением их права на чистую воду. Исцы требуют отменить заключения госэкспертизы по проектной документации одного из заводов.

Вошедшие в зал судебного кабинета общественники обнаружили рассыпанную повсюду соль, однако Идиатова не стала объяснять свой поступок и вопросы правозащитников проигнорировала, пишет региональный портал proufu.ru.

«Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали?". Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: "Я в суд пришла или к шаману?"» - цитирует издание одну из активисток.

По словам правозащитников, судебные приставы пресекали все попытки сфотографировать зал и судью, а также попытались вырвать телефон у одной из очевидец. Исцы будут добиваться психиатрической экспертизы судьи.