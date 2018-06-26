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Трамп посоветовал не участвовать в выборах людям, которые носят парики

Александра Арсентьева
06:38 26.06.2018
Трамп припомнил, что когда шла предвыборная кампания, он позволил ведущему шоу Джимми Фэллону взъерошить свои волосы.
Трамп посоветовал не участвовать в выборах людям, которые носят парики
Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS / Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Южная Каролина посоветовал не участвовать в выборах тем, кто носит парики.

Трамп заявил, что все говорили, что его волосы ненастоящие и он носит парик.

«Но больше никто этого не говорит, потому что я был под проливными дождями, я был на ветру скоростью 60 миль в час. Если это не твои волосы, не иди на выборы», - сказал американский лидер, сообщает РИА Новости.

Трамп припомнил историю: когда шла предвыборная кампания, он позволил ведущему шоу на канале NBC Джимми Фэллону взъерошить свои волосы для того, чтобы проверить, настоящие ли они.

«Он был так расстроен, когда обнаружил, что они настоящие», - заявил американский лидер.  

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