Трамп посоветовал не участвовать в выборах людям, которые носят парики

Американский президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Южная Каролина посоветовал не участвовать в выборах тем, кто носит парики.

Трамп заявил, что все говорили, что его волосы ненастоящие и он носит парик.

«Но больше никто этого не говорит, потому что я был под проливными дождями, я был на ветру скоростью 60 миль в час. Если это не твои волосы, не иди на выборы», - сказал американский лидер, сообщает РИА Новости.

Трамп припомнил историю: когда шла предвыборная кампания, он позволил ведущему шоу на канале NBC Джимми Фэллону взъерошить свои волосы для того, чтобы проверить, настоящие ли они.