В Якутии 20 тысяч человек остались без электричества

Около 20 тысяч жителей Вилюйского района Якутии остались без электричества. ЧП произошло из-за отключения высоковольтной линии электропередач.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. Отключение линии Сунтар-Вилюйск произошло примерно в два часа ночи. Причины происшествия не уточняются.

Температура воздуха на улице составляет 22 градуса тепла. Ведутся аварийно-восстановительные работы.