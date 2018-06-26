Американская киноакадемия пригласила троих россиян

Американская академия киноискусств, известная вручением премии «Оскар», пригласила к себе троих представителей России. Об этом сообщает ТАСС.

Приглашение получили люди, работавшие над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь». Это сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и кинооператор Михаил Кричман.

В состав сообщества Американской киноакадемии обычно попадают люди, имеющие отношение к премии «Оскар», ее обладатели или номинанты. Всего в списке приглашенных 928 человек, однако россиян среди них всего трое.

Режиссер Звягинцев номинировался в категории «Лучший фильм на иностранном языке» с работой «Нелюбовь», однако победителем не стал. Тем не менее, соавторы фильма получили возможность попасть в Американскую киноакадемию.