В Сирии начались работы по восстановлению города Хараста

На юго-западе Сирии, недалеко от Дамаска, в городе Хараста начались разбор завалов и расчистка дорог.

В городе работают десятки грузовиков и экскаваторов. За семь лет военных действий он пережил несколько наступательных операций и в итоге был отбит у боевиков.

Сейчас там разрушено 60% зданий. Рабочим приходится расчищать дороги и подъезды к ним, чтобы задействовать тяжелую технику. После чего самые поврежденные дома разбирают, а те, что пострадали меньше, оставляют для восстановления.

В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.

Людям, которые жили здесь, муниципалитет предоставит новое жилье. Остальные смогут вернуться в родные стены уже через шесть месяцев. Именно столько местные власти отводят на восстановление.

По данным переписи населения от 2013 года, в городе жили более 45 тысяч человек.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения.

Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания.