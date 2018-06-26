В аэропорту Сеула столкнулись два пассажирских самолета
Авария произошла из-за сильных дождей.
Фото: Yonhap
В международном аэропорту столицы Южной Кореи произошло столкновение двух пассажирских лайнеров. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По информации СМИ, авария произошла из-за сильных дождей, затруднивших видимость и навигацию. В результате столкновения один из лайнеров повредил крыло.
К счастью, на момент происшествия в самолетах еще не было пассажиров и в связи с инцидентом никто не пострадал. Тем не менее, после аварии вылет самолетов из воздушной гавани Сеула задерживается.