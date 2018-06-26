В Москве запустили велопатруль для помощи при ДТП
В Москве был запущен велопатруль, цель которого заключается в оказании помощи пешеходам, велосипедистам и автомобилистам, попавшим в аварии, сообщается в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что в настоящий момент проект проходит тестовое задание, в рамках которого был запущен лишь одни сотрудник, который будет курсировать внутри Садового кольца.
Так, в ЦОДД надеются сократить количество аварий, возникающих в Москве. В случае, если при ДТП пострадали люди, сотрудник веопатруля сможет оказать первую помощь. Более того, он обучен составлению протокола и сможет помочь в случае поломки велопипеда.
«Иногда велопатруль может быстрей добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины - участники ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин», - отметили в центре.