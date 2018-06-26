В Китае создали шпионские беспилотники, неотличимые от голубей

Китайские специалисты разработали военные дроны под названием «Голубь», передает South China Morning Post.

Их внешний вид в точности повторяет птиц. Отмечается, что дроны могут имитировать движение крыльев, менять высоту и даже кружить в воздухе, как настоящие голуби.

Беспилотники оснащены камерой, GPS-датчиком и спутниковой связью. В ближайшем будущем их планируют внедрить в систему безопасности Китая. Дроны прошли уже несколько тысяч тестовых полетов, в ходе которых они патрулировали границы страны.

Более того, сообщается, что небольшая партия будет использоваться гражданской авиацией Китая.