Германия теряет 618 миллионов евро ежемесячно из-за санкций против РФ

Каждый месяц Германия теряет около 618 миллионов евро из-за введенных Европой против России санкций. Об этом заявил депутат бундестага Маркус Фронмайер в интервью «Известиям».

Немецкий политик отметил, что основная тяжесть, вызванная ограничительными мерами, ложится на плечи Германии. На страну приходится около 40% всех убытков, вызванных санкциями. Эта ситуация категорически не устраивает немецких бизнесов.

«Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?», - сказал Фронмайер.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году после конфликта на Украине и воссоединения Крыма с РФ после референдума. В июне Совет ЕС продил санкционные меры еще на год. В ответ Россия ввела ограничительные меры по отношению к Евросоюзу и взяла курс на импортозамещение.