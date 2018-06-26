ВС США начнут применять пейнтбольное оружие в боевых условиях

ВС США заключили контракт на 650 тысяч долларов на приобретение пейнтбольных «винтовок», которые армия США сможет использовать в Афганистане, передает журнал Popular Mechanics.

Отмечается, что пейнтбольные «винтовки» планируется использовать в качестве нелетального оружия.

Они обладают высокой скорострельностью и могут поразить цель на расстоянии до 50 метров. Вместо шариков с красками, военнослужащим будет предложено использовать шарики с кислотой, вызывающую временную потерю зрения, или слезоточивым газом.

Так, предполагается, что солдатам будет легче нейтрализовать угрозы, обходясь при этом без человеческих жертв.