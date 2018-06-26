В России создадут новый сверхтяжелый транспортный самолет

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступит к созданию эскизного проекта сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет ОАК.

Создание эскизного проекта сверхтяжелого военно-транспортного самолета числится в списке основных приоритетов корпорации на 2018 год. Также там сказано про необходимость согласовать экономическое обоснование программы подобного СВТС с министерством промышленности и торговли России.

«Подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС (сверхтяжелого военно-транспортного самолета), разработка эскизного СВТС; подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС», - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что ульяновское авиапредприятие «Авиастар-СП» открыло конкурс на оценку возможностей по возобновлению производства самолета Ан-124 «Руслан». Производство этого типа воздушного судна прекратилось там в 2004 году.