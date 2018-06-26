В прокуратуре Украины заявили, что по стране «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ходе интервью для Insider рассказал, что в настоящий момент в стране находится около 400 тысяч неучтенного оружия, попавшее на мирную территорию с Донбасса.

Он пояснил, что правоохранительные органы смогли изъять 40 тысяч незаконного оружия, в которые входили автоматы, пистолеты, гранаты и гранатометы. Тем не менее, это только десять процентов от общей суммы.

«Так что у нас 400 тысяч неучтенного оружия «гуляет» за рамками права», - заявил Матиос.

Он добавил, что на Украину оружие могло попасть из зоны боевых действий.