СМИ: в районе аэропорта Дамаска упали две израильских ракеты
Официальных подтверждений или опровержений этой версии происхождения ракет на данный момент нет.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress
В районе международного аэропорта в столице Сирийской арабской республике упали две ракеты. Об этом сообщает местное информационное агентство Sana.
#سانا||#عاجل #مراسل_سانا: سقوط صاروخين #إسرائيليين في محيط مطار #دمشق_الدولي— سانا عاجل (@SanaAjel) 25 июня 2018 г.
«Передает наш корреспондент: произошло падение двух ракет израильтян в окрестностях международного аэропорта Дамаска», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, ракеты принадлежали израильской армии. Официальных подтверждений или опровержений этой версии на данный момент нет.