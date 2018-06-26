СМИ: в районе аэропорта Дамаска упали две израильских ракеты

В районе международного аэропорта в столице Сирийской арабской республике упали две ракеты. Об этом сообщает местное информационное агентство Sana.

«Передает наш корреспондент: произошло падение двух ракет израильтян в окрестностях международного аэропорта Дамаска», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, ракеты принадлежали израильской армии. Официальных подтверждений или опровержений этой версии на данный момент нет.