В украинском Николаеве предложили переименовать Московскую улицу в Кальянную

В украинском Николаеве предложили переименовать улицу Московскую. Соответствующая петиция размещена на сайте Николаевского городского совета.

Создателем документа является бывший чиновник Николаевской областной государственной администрации Николай Дмитриев. По его мнению, улицу стоит переименовать в Кальянную.

«Зная, что происходит на востоке нашей страны, помня ситуацию с Крымом, считаю ужасным, что в нашем городе до сих пор есть улица Московская», - написал украинец.

Свой странный выбор нового названия бывший чиновник объяснил тем, что в городе «все любят покурить кальян и открывается много новых заведений». По словам Дмитриева, такое переименование продемонстрирует стране и миру прогрессивность Николаева. Однако ряд пользователей Сети склонились ко мнению, что автор петиции любит покурить не только кальян.