Глава МИД Украины назвал Россию «спонсором терроризма»
Климкин признался, что Украина сделает все, что в ее силах, чтобы Россию считали «страной-агрессором».
Фото: Sina Schuldt / dpa / Globallookpress
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что политика России направлена на «спонсирование терроризма». Об этом дипломат сообщил в ходе брифинга для представителей дипломатического корпуса, передает агентство УНИАН.
По мнению Климкина, Россия якобы регулярно «пытает задержанных на Донбассе украинцев». Он добавил, что в настоящий момент приоритетной задачей Киева является уверить Запад в том, что Россия является «страной-агрессором».
«Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм», - заявил глава внешнеполитического ведомства.