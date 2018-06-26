Глава МИД Украины назвал Россию «спонсором терроризма»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что политика России направлена на «спонсирование терроризма». Об этом дипломат сообщил в ходе брифинга для представителей дипломатического корпуса, передает агентство УНИАН.

По мнению Климкина, Россия якобы регулярно «пытает задержанных на Донбассе украинцев». Он добавил, что в настоящий момент приоритетной задачей Киева является уверить Запад в том, что Россия является «страной-агрессором».