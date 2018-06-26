Глава Пентагона пообещал вывести «игру в Арктике на новый уровень»

США намерены вывести свою «игру в Арктике» на новый уровень. Об этом заявил глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя Пентагона, понимание такой необходимости в стране созрело полностью. В качестве одной из мер по «выводу игры на новый уровень» он назвал увеличение количества кораблей береговой охраны США в арктическом регионе.

«Америка должна вывести свою игру в Арктике на новый уровень. В этом нет никаких сомнений», — сказал Мэттис.

Ранее в Конгрессе США заявляли, что Арктика может стать площадкой для конкуренции и «военной напряженности» между Россией и Соединенными Штатами Америки. По мнению аналитиков исследовательского центра Конгресса, США придется спешно наверстывать упущенное, укрепляя свои военные позиции в этой части света.