Девушка разбила новый Ferrari сразу после выезда из автосалона: видео

В Китае автолюбительница разбила арендованный Ferrari 458 Italia сразу после того, как выехала на нем из автосалона, сообщает Daily Mail.

Девушка не сумела справиться с управлением из-за плохих погодных условий: до этого в городе Вэньлин прошел дождь и дорога была мокрой и скользкой.

Проехав лишь пару метров, автомобиль врезался в ограждение. Это спровоцировало крупную аварию: Ferrari задел BMW, в который влетел еще один автомобиль.

Незадолго до аварии китаянка снимала видео, в котором делилась впечатлениями от поездки на спорткаре.

«Первый раз за рулём Ferrari. Это действительно самое потрясающее ощущение», - рассказала она.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.