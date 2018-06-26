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Главный военный прокурор Украины заявил, что страну спасет «украинский Пиночет»

Вадим Синицын
01:32 26.06.2018
«Но в этом государстве есть здоровые силы, которые ещё не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убеждён», - сказал Анатолий Матиос.
Главный военный прокурор Украины заявил, что страну спасет «украинский Пиночет»
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что стране нужен «украинский Пиночет», и этот персонаж якобы уже «стучит в дверь». Об этом Матиос сказал в интервью изданию Insider.

По словам прокурора, появлению «украинского Пиночета» будет способствовать огромное количество оружия, которое находится на руках у населения. За 2014-2015 годы жители страны массово обзавелись оружием, привезенным из зоны так называемого АТО.

Эти люди, по мнению Матиоса, смогут составить «третью силу», которую возглавит тот самый «украинский Пиночет», неожиданно «повесив на столб» любого узнаваемого либо одиозного политика, получив народную популярность и в итоге всю власть к стране.

«В своё время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего, наступит пора неучтённой политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмёт за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы», - сказал главный военный прокурор Украины.

Эти политические силы, которые пока не возникли на Украине зримо, Матиос назвал «здоровыми». По его словам, им только не хватает своего Аугусто Пиночета для того, чтобы исправить ситуацию в стране.

«Но в этом государстве есть здоровые силы, которые ещё не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убеждён», - сказал Матиос.

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