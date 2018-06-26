Harley-Davidson перенесет производство мотоциклов из США из-за торговой войны

Американская компания Harley Davidson, занимающаяся производством мотоциклом, приняла решение переместить часть своего производства из США в Европу, передает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей компании.

Отмечается, что после введения обеими странами новых торговых пошлин средняя стоимость каждого мотоцикла увеличилась на 2200 долларов.

«Это единственный способ сделать мотоциклы доступными для клиентов в Европе и сохранить присутствие компании на европейском рынке», - прокомментировали представители компании свое решение.

Более того, в Harley-Davidson добавили, что частичное перемещение производства поможет избежать повышения цен.

С 1 июня 2018 года США ввели 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий. Этим решением остались недовольны страны Евросоюза, заявив о намерении принять ответные меры.