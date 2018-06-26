Apple готовит к выпуску наушники с шумоподавлением и защитой от влаги
Водостойкие AirPods появятся в продаже в 2019 году.
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Компания Apple разрабатывает новое поколение наушников с шумоподавление, которым будет не страшна влага, передает агентство Bloomberg.
Тем не менее, владельцам нового девайса не советуют купаться в наушниках. Защита необходима для того, чтобы, если на наушники нечаянно промокнут или на них попадет дождь, это никак не отразилось на качестве звука.
В агентстве добавили, что наушники будут беспроводные. Так, сейчас ведется разработка нового чехла для девайса, который будет совместим с зарядным устройством.
Новое поколение AirPods будет представлено в 2019 году. Его цена пока еще неизвестна, однако, предполагается, что она будет несколько выше, чем у нынешняя модель.