В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о способности ЕС остановить «Северный поток - 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление Госдепа о возможности приостановления строительства газопровода Евросоюзом.

По мнению Ананских, таким образом, США хотят внедрить собственный газ на территорию Евросоюза.

«Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешёвый газ в Европу и попытками за счёт политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного», - рассказал он Russia Today.

Ананских добавил, что в настоящий момент финальное решение зависит от ответа Дании. Так, если власти страны заключат, что «Северный поток - 2» может навредить гражданам, то проект будет приостановлен.

«Северный поток - 2» предполагает прокладку двух газовых ниток от побережья России до Германии. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.