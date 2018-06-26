Верховный суд Молдавии отменил результаты выборов мэра Кишинева

Высшая судебная палата Молдавии подтвердила недействительность результатов выборов мэра столицы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй тур выборов мэра Кишинева закончился третьего июня. Победу в нем одержал представитель партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Однако позже суд первой инстанции отказался признать результаты выборов, поскольку в их день велась незаконная агитация.

«Апелляции, поданные политической партией "Платформа Достоинство и правда" и кандидатом Андреем Нэстасе, представленные адвокатом Думитру Павлом, считаются неприемлемыми. Решение обжалованию не подлежит», - цитирует агентство заявление Верховного суда Молдавии.

Сторонники Нэстасе в данный момент проводят акции протеста возле здания Верховного суда в Кишиневе. Они требуют от властей признать результаты выборов и заявляют о том, что не разойдутся, пока требование не будет выполнено.