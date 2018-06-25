В Исландии назвали организацию ЧМ-2018 фантастической

Посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир высказала свое мнение по поводу проходящего в настоящий момент чемпионата мира по футболу. По ее мнению, организация спортивного турнира является потрясающей.

«Хотела бы воспользоваться возможностью сделать комплимент российской стороне за фантастическую организацию чемпионата мира», - заявила политик в ходе пресс-конференции, проходящей в Ростове-на-Дону.

Асгейрсдоттир добавила, что все исландские СМИ стали крайне положительно отзываться о России после ЧМ-2018. Они отметила, что более всего в стране исландцам нравятся люди, которые «поражают своим гостеприимством».

Так Асгейрсдоттир надеется, что футбольное первенство поспособствует развитию дружественных отношений между странами, приведет к росту туристов и стимулирует торговлю.