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Более 700 человек покинули зону деэскалации в Идлибе за прошедшие сутки

Вадим Синицын
23:19 25.06.2018
Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб». Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо.
Более 700 человек покинули зону деэскалации в Идлибе за прошедшие сутки
Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Globallookpress

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи мирным жителям Сирии. Об этом заявил глава Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия.

В населенных пунктах Ялда и Бейт-Сахам провинции Риф Дамаск продолжается работа по контролю урегулирования статуса граждан, а также восстановлению инфраструктуры. В районе сохраняется сложная гуманитарная обстановка, связанная с отсутствием действующих медицинских учреждений и квалифицированных врачей. Ведутся подготовительные мероприятия для начала ремонтно-восстановительных работ в общеобразовательных школах с использованием строительных материалов, переданных в рамках гуманитарной помощи. Подача электроэнергии в населенных пунктах увеличена до шести часов в сутки. Продолжается передача местному населению гуманитарной помощи, поступившей по линии Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в Восточную Гуту – 116 человек. Всего в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц благодаря предпринимаемым усилиям вернулось 70 187 жителей Восточной Гуты

Несмотря на усилия Центра по примирению гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. Население не обеспечено достаточным количеством продуктов питания и медикаментов, которые изымаются в пользу боевиков лидерами незаконных вооруженных формирований, контролирующими распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии.

В населенный пункт Дарья-Маяс (провинция Эс-Сувейда) после освобождения от боевиков северной части Юго-западной зоны деэскалации в свои дома вернулось 105 мирных жителей.

Представителями Центра по примирению проведена гуманитарная акция в населенном пункте Умм-Эт-Тиур (провинция Хама). Жителям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около трех тонн.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 315 сирийцам, в том числе 158 детям.

Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб». Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вышло 738 человек, из них 289 детей. В ходе вывода беженцев оказана медицинская помощь 238 больным, в том числе 120 детям.

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