Силуанов рассказал о размере пенсии в 2024 году

Средний размер пенсии в России к 2024 году значительно увеличится. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», — сообщил Силуанов в интервью «Россия 1».

Также Силуанов отметил, что в России для тех, кто копит сам себе на пенсию, могут быть введены льготы и налоговые вычеты.