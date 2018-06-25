В Google Earth появилась новая удобная функция

В приложении Google Earth теперь можно измерить расстояние между объектами и вычислить их площадь. Нововведение стало доступно пользователям с 25 июня, сообщили представители компании Google.

Чтобы узнать расстояние необходимо выбрать две точки на карте, и Google Earth определит количество километров между указанными объектами. Площадь города, поселка и любой другой произвольно выделенной области также высчитывается после постановки точек для прорисовки границы вычисляемого объекта.

Отмечается, что инструмент уже доступен для владельцев Android-устройств и в веб-версии для Google Chrome. Пользователи «яблочной» техники на iOS получат обновление в ближайшее время.