В Google Earth появилась новая удобная функция
Система Google Earth получила обновление и теперь пользователи смогут измерять территорию при помощи специальной функции.
Фото: earth.google.com
В приложении Google Earth теперь можно измерить расстояние между объектами и вычислить их площадь. Нововведение стало доступно пользователям с 25 июня, сообщили представители компании Google.
Чтобы узнать расстояние необходимо выбрать две точки на карте, и Google Earth определит количество километров между указанными объектами. Площадь города, поселка и любой другой произвольно выделенной области также высчитывается после постановки точек для прорисовки границы вычисляемого объекта.
Отмечается, что инструмент уже доступен для владельцев Android-устройств и в веб-версии для Google Chrome. Пользователи «яблочной» техники на iOS получат обновление в ближайшее время.