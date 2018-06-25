Названы самые популярные сегменты авто в России

Эксперты отметили рыночный рост продаж легковых автомобилей в России за май 2018 года. Всего за месяц было реализовано 137,2 тыс. новых легковушек, что на 17,8% выше прошлогоднего результата, сообщает «Автостат».

Самым крупным сегментом остается SUV, на долю кроссоверов и внедорожников приходится 42,8% от общих продаж в мае. Всего покупатели приобрели 58,8 тыс. таких автомобилей, причем больше всего было продано Hyundai Creta, Renault Duster и KIA Sportage.

Сегменте В занял 38,1% рынка, было продано 52,2 тыс. экземпляров, из которых на первом месте находится KIA Rio, а за ней следует LADA Granta и Vesta.

На долю сегмента C пришлось 6,7% продаж, а сегмент D в мае занял 5% российского авторынка.