Два ребенка погибли в оставленной на солнцепеке машине

В Ростове-на-Дону два малолетних ребенка погибли в оставленной на солнцепеке машине. Об этом сообщает СК РФ.

По данным ведомства, трое детей (13, трех и полутора лет) продолжительное время находились дома одни без присмотра родителей. Когда те вернулись, то обнаружили в машине, припаркованной во дворе, двух младших детей без признаков жизни. Их 13-летняя дочь в это время спала в доме.

Судмедэксперты установили, что смерть детей наступила в результате гипертермии (перегрева организма).

По предварительным данным, мать детей оставила младших детей на попечение старшей дочери и поехала сдавать экзамены. По версии СК, старшая девочка отвлеклась, в это время дети забрались в припаркованную машину и не смогли выйти.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отмечается, что семья не является неблагополучной.