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В Армении мужчина вместо погреба выкопал подземный храм

Анастасия Евдокимова
20:40 25.06.2018
Пещеру, сделанную человеком, открыли для туристов.
В Армении мужчина вместо погреба выкопал подземный храм
Фото: Amos Chapple

В Армении мужчина вырыл за 23 года огромную пещеру. Житель села Ариндж задумал вырыть простой погреб, но потом расширил его до винного.

Мужчина строитель по профессии, однажды ему приснилось, что он построил прекрасный храм. Тогда он решил осуществить это, сообщает Daily Mail.

Так он прорыл просторные коридоры-туннели, дверные проемы, вырезал из камня лестницы, колонны и элементы декора.

Работы шли по 18 часов в сутки. Пещера получилась на 280 м², а глубина ее равна семиэтажному дому.

Теперь пещера является местной достопримечательностью для туристов.

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